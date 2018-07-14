اندلاع مواجهات في قرية بدرس غرب رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، قرية بدرس غرب رام الله، واعتقلت شاباً بعد اندلاع مواجهات مع الشبان.





وقالت مصادر محلية: إن ما يزيد على عشرين جنديًا من المشاة، اقتحموا القرية من الجهة الغربية، واعتقلوا الشاب يحيى منصور عبد الكريم (20 عامًا)، بعد تفتيش منزل أسرته، ونقلوه إلى جهة مجهولة.





وأضافت: أن مواجهات اندلعت في القرية، بعد تصدي عشرات الشبان للجنود، حيث أطلق الاحتلال القنابل الصوتية لإرعاب المواطنين.





وفي ذات السياق، أحرق شبان منتصف الليل إطارات مطاطية على الطريق الاستيطاني المقابل لقرية دير أبو مشعل غربًا، ما استدعى الدفع بقوة من الاحتلال لتأمين حركة المستوطنين.

رام الله - دنيا الوطن