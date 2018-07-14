الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلاتها السنوية بأربع درجات

يكون طقس فلسطين، اليوم، السبت، حاراً وغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين.





وحسب دائرة الأرصاد، فستكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنويكون طقس فلسطين، يوم غد الأحد، حار نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.