شؤون فلسطينية

قصف إسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة والمقاومة ترد

قصف إسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة والمقاومة ترد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة من الغارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقع الشهيد عيسى البطران التابع للمقاومة الفلسطينية بمخيم البريج وسط قطاع غزة، بثلاثة صواريخ من طائرة اف16، ما أدى لأضرار بالمكان.

وقصف الطيران الحربي موقع "اللواء" قرب مدينة الشيخ زايد شمال غزة، وهناك أضرار في منازل المواطنين بالمنطقة، فيما دوت صافرات الإنذار في محيط غلاف غزة.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق بغلاف القطاع، فيما اعترضت القبة الحديدية صاروخين أطلقا من غزة فجراً.

هذا وردت المقاومة على ذلك بإطلاق عدة صواريخ على مستوطنات غلاف غزة، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على القصف حتى اللحظة.

وأقدمت طائرات الاحتلال على قصف أرض زراعية قرب موقع صوفا جنوبي قطاع غزة، فيما أصدر الاحتلال تعليمات للمستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ.

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