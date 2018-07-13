شؤون فلسطينية

الصحة والتربية: لم نرخص أي كلية طب في الخليل سوى الحكومية

الصحة والتربية: لم نرخص أي كلية طب في الخليل سوى الحكومية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارتا الصحة والتربية والتعليم العالي في بيانٍ مشترك صدر عنهما اليوم، عن عدم ترخيصهما أي كلية طب أو مستشفى تعليمي في محافظة الخليل سوى كلية الطب الحكومية ومستشفى عالية الحكومية ليكون المستشفى التعليمي في المحافظة، حيث أنشئت الكلية بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وفتحت باب التسجيل الخاص بها في الرابع من هذا الشهر.

وأوضحت الوزارتان في بيانهما، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء كلية الطب الحكومية في الخليل جاء لسد احتياج محافظة الخليل، وبعد أن استنفذت الحكومة وعلى مدار عامين كاملين كافة الجهود ومنحت كافة الفرص لتحقيق اتفاق بين الجامعات في الخليل لطرح برنامج مشترك وهو الأمر الذي لم يتم؛ مما استوجب عدم تعطيل احتياجات المجتمع في محافظة الخليل.

وحذرت الوزارتان من الاستجابة لأية إعلانات صادرة عن أي جهة مهما كانت تدّعي فيها بأنها حصلت على موافقة من أي من الوزارتين، أو أن برنامج الطب البشري فيها قيد الترخيص، بحيث ستعتبر الوزارتان أي شهادة مستقبلية صادرة عن أي جهة غير مرخصة غير معترف بها، ولن تتم المصادقة عليها تحت أي ظرف من الظروف، بينما تعتبر الوزارتان الجهات التي تدّعي الترخيص أو تروج لإعلانات لكلية الطب بدعوى أن برنامجها مرخص أو قيد الترخيص؛ قد خرقت وبشكلٍ واضح للقوانين الفلسطينية ومنها قانون التعليم العالي للعام 2018، الأمر الذي سيحمل انعكاسات إدارية وقانونية.

وجددت الوزارتان دعوتهما للطلبة الراغبين وممن تنطبق عليهم الشروط بسرعة الانتساب لكلية الطب الحكومية.

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