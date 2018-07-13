أبو هولي: إعادة اعمار مخيم اليرموك وملف المفقودين بسوريا على سلم أولوياتنا

رام الله - دنيا الوطناختتم وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد صباح اليوم الجمعة زيارته الى سوريا.ويضم وفد المنظمة كلا من عضوي اللجنة التنفيذية الدكتور أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين والدكتور واصل أبو يوسف، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، وسفير دولة فلسطين لدى بيروت أشرف دبور، وسفير دولة فلسطين لدى دمشق محمود الخالدي، ومدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي.وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور، أحمد أبو هولي، أن الوفد خلال زيارته لسوريا التي استمرت لثلاثة أيام بحث مع المسؤولين السوريين العلاقات التاريخية بين الشعبين والبلدين الشقيين الى جانب اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا واليات اعادة تأهيل وبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا بخاصة مخيم اليرموك المدمر.وكشف الدكتور أبو هولي، أن مجلس الوزراء السوري أخذ قرارا بإعادة تنظيم منطقة مخيم اليرموك وجوبر برزة القابون يما يتناسب مع الواقع، مشيراً إلى أن المسؤولين السوريين خلال اللقاءات التي عقدت معهم اكدوا على انهم ملتزمون بتوفير احتياجات ومتطلبات مخيم اليرموك وتسهيل اعادة النازحين من أهاليه كما اكدوا على ان اعادة اعمار وتأهيل مخيم اليرموك من اولويات الحكومة السورية.ولفت الدكتور ابو هولي ان وفد المنظمة قدم لرئيس الوزراء السوري وزير الداخلية وللمسؤولين السورين قائمة بأسماء المفقودين من ابناء شعبنا في سوريا كاشفا ان المسؤولين السوريين وعدوا بمتابعة ملف المفقودين وبموافاتنا بكل جديد بخصوصه.وتابع د. ابو هولي ان وفد المنظمة ضمن برنامجه قام بزيارة ميدانية لمخيم اليرموك وقام بتفقده واطلاع على اضاع اهالي المخيم واللقاء معهم والاستماع الى مشاكلهم واحتياجاتهم لافتا الى ان الوفد اكد لهم على ان قضيتهم على سلم اولويات القيادة الفلسطينية وتحظى باهتمام ومتابعة رئيس دولة فلسطين محمود عباس وان منظمة التحرير ستتواصل مع المسؤولين السوريين لمعالجة كافة قضاياهم وفي المقدمة منها اعادة اعمار المخيم وعودة الحياة الى مخيم اليرموك ولكافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا كما وزار الوفد مقبرة الشهداء ووضع اكليلا من الزهور باسم الرئيس محمود عباس على النصب التذكاري للشهداء.واضاف ابو هولي ان وفد المنظمة التقى بالفصائل الفلسطينية في سوريا وبحث الوفد مع الفصائل سبل معالجة قضايا اللاجئين في سوريا العمل على تخفيف معاناتهم وتعزيز صمودهم واطلع الوفد وفق الدكتور ابو هولي الفصائل على نتائج لقاءات الوفد مع المسؤولين السوريين وبخاصة فيما يتعلق بإعادة اعمار مخيم اليرموك واعادة اللاجئين الى مخيماتهم التي نزحوا منها سابقا.وأشار الدكتور ابو هولي ان رئيس وفد المنظمة عزام الأحمد خلال لقاءاته مع المسؤولين السوريين إلى التحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرض وطنه ومحاصرة التحركات والمخططات الأميركية الإسرائيلية، للالتفاف على قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية تحت مسميات مختلفة سواء ما سمي بصفقة القرن التي تريد تصفية القضية الفلسطينية من خلال الموقف الأميركي تجاه القدس وقضية اللاجئين الفلسطينيين أو ما سمي بالحل الإنساني في قطاع غزة في الوقت الذي تستمر فيه الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بإغلاق معبر كرم أبو سالم وتشديد الحصار البحري على الصيادين.وأضاف أبو هولي، أن الأحمد أكد أن القيادة الفلسطينية مستمرة في قطع اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأميركية المنحازة بالمطلق إلى الجانب الإسرائيلي، ومتمسكة بالبرنامج الوطني الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس.وأشار الدكتور أبو هولي، إلى أن الأحمد عبر عن الارتياح الفلسطيني لتطور الأوضاع في سورية الشقيقة وآخرها ما تم الاتفاق عليه في منطقة جنوب غرب سورية على طريق الحل السياسي الكامل بما يحفظ وحدة سورية أرضاً وشعباً وسيادتها ووقف التدخلات في شؤونها الداخلية.وأضاف: "إننا في الوطن على علم ويقين أن المواطن الفلسطيني في سورية هو سوري ويعامل نفس المعاملة ولا فرق بينهما، ومشددا على رمزية المخيمات الفلسطينية وأنها مكان إقامة مؤقت لحين عودة اللاجئين الى وطنهم وأن ما لحق بالمخيمات الفلسطينية من دمار وعلى رأسها مخيم اليرموك في ظل الأزمة السورية بسبب تواجد الجماعات المسلحة داخلها، وأن ذلك هو أحد أهداف الربيع العربي وصفقة القرن لتصفية قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية".وتابع ابو هولي ان المسؤولين السوريين اكدوا لوفد لمنظمة مجددا موقف سورية الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ونضاله بقيادة ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تحقيق طموحاته في الحرية والاستقلال وتجسيد قرارات الشرعية الدولية في تحقيق السيادة الكاملة لدولة فلسطين على أراضيها المحتلة والقدس عاصمتها وعودة اللاجئين إلى ديارهم ووطنهم ، وأن سورية لا تزال تعتبر القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية وأن هذا الموقف ثابت على الرغم من كل التحديات التي واجهتها سورية خلال سنوات الأزمة التي مرت بها.كما اكدوا المسؤولين السوريين أن الهموم السورية لم ولن تجعل سوريا تبتعد عن مساندة الموقف الفلسطيني في التصدي لصفقة القرن، وعبروا عن ارتياح سوريا، حكومة وشعبا، لموقف الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.يشار الى ان وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عزام الاحمد التقى مع رئيس الوزراء السوري المهندس عماد خميس، ووزير الداخلية اللواء محمد الشعار، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ريمة قادري ، ونائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.