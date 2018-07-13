فيديو: شاب جريح يوجه رسالة: "احنا ما بنتصاوب علشان 200 دولار
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو يوضح، رسالة وجهها أحد الشبان الفلسطينيين المصابين خلال مشاركته في فعاليات مسيرات العودة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم (جمعة الوفاء للخان الاحمر)، لبعض الجهات التي كانت تدعي بأن الشبان يصابوا بهدف الحصول على نقود.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو يوضح، رسالة وجهها أحد الشبان الفلسطينيين المصابين خلال مشاركته في فعاليات مسيرات العودة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم (جمعة الوفاء للخان الاحمر)، لبعض الجهات التي كانت تدعي بأن الشبان يصابوا بهدف الحصول على نقود.
وقال الشاب: "احنا ما بنتصاوب علشان 200 دولار، احنا بنتصاوب علشان القدس، وكرمال الناس اللي مش ملاقيين ياكلوا".
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