القواسمي: التواجد في الخان الأحمر واجب ديني ووطني



وقال أسامة القواسمي المتحدث الرسمي باسم حركة فتح: "إن التواجد في الخان الأحمر يعتبر واجب ديني ووطني ودفاع عن القدس والأقصى، ووقوف أمام (صفقة القرن) المزعومة التي تهدف الى إخراج القدس ومحيطها من أي حل ممكن، وتصفية مباشرة للقضية الفلسطينية".



وطااب القواسمي الاحزاب والمؤسسات الرسمية والشعبية والجمعيات والعائلات والمخيمات الصيفية والنوادي الى ترتيب وتنظيم زيارات يومية مستمره لقرية الخان الاحمر المستهدفة.

رام الله - دنيا الوطندعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسطيني للتواجد بشكل دائم في الخان الأحمر للتصدي لأية محاولة إسرائيلية لإقتحام القرية وهدمها وإخلاء سكانها.