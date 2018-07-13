هيئة مسيرة العودة: الجمعة المقبلة "لن تمر المؤامرة على اللاجئين يا وكالة الغوث"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن انتهاء فعاليات (جمعة الوفاء للخان الاحمر) خلال مؤتمر صحفي عقدته على الحدود الشرقية لمدينة غزة.وأشارت الهيئة إلى أن الجمعة المقبلة ستكون تحت عنوان "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث"، مؤكدة على الحفاظ على الطابع الشعبي النضالي لمسيرات العودة.وقالت: "مسيرات العودة مثلت سياجاً منيعا ضد تهديدات الاحتلال الاسرائيلي، ورغم مرور 100 يوم على المسيرة إلا أن شعبنا ماضٍ في أهدافه؛ لإفشال المؤامرة".وثمنت الهيئة قرار البرلمان الإيرلندي المساند لحقوق الشعب الفلسطيني.