الكرملين: بوتين والرئيس عباس سيبحثان نقل السفارة الامريكية للقدس

رام الله - دنيا الوطنقال يوري أوشاكوف مساعد الشؤون الخارجية في الكرملين اليوم الجمعة: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الفلسطيني محمود عباس في موسكو غدا السبت".وأضاف أوشاكوف متحدثا للصحفيين: "من المتوقع أن يبحث الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط والمشروعات الثنائية ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".