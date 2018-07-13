الكرملين: بوتين والرئيس عباس سيبحثان نقل السفارة الامريكية للقدس
رام الله - دنيا الوطن
قال يوري أوشاكوف مساعد الشؤون الخارجية في الكرملين اليوم الجمعة: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الفلسطيني محمود عباس في موسكو غدا السبت".
وأضاف أوشاكوف متحدثا للصحفيين: "من المتوقع أن يبحث الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط والمشروعات الثنائية ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".
قال يوري أوشاكوف مساعد الشؤون الخارجية في الكرملين اليوم الجمعة: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الفلسطيني محمود عباس في موسكو غدا السبت".
وأضاف أوشاكوف متحدثا للصحفيين: "من المتوقع أن يبحث الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط والمشروعات الثنائية ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".
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