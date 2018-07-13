ترامب وماي يتفقان على مواصلة الضغط على إيران والتوحد لمواجهة روسيا



أما ترامب فلفت إلى أنه سيناقش مع بوتين "الوضع في سورية والأزمة الأوكرانية والتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية". واستطرد قائلاً: "أنا أكثر صرامة مع روسيا من أي شخص آخر. نحن الأكثر قساوة معها".



إلى ذلك، تطرق الرئيس الأميركي إلى أزمة الهجرة، للرد على معارضي تصريحاته المنتقدة سياسة أوروبا في ما خصّ هذا الملف، قائلاً: "الهجرة تضر بألمانيا وأوروبا، وليس من اللباقة قول ذلك لكنني أقوله".



ونفى ترامب انتقاده في صحيفة "ذا صن"، استراتيجية ماي في ما خصّ "البريكست"، وأنها "قد تنسف" فرصة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وقال خلال المؤتمر الصحافي إنه لا يعارض سياسة لندن المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا أن هذا الخروج سيتمّ يوم 29 مارس/آذار 2019.



وقالت تيريزا ماي إن لندن وواشنطن اتفقتا على السعي إلى "التوصل لاتفاق تجاري طموح بين البلدين" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحةً أنه تمّ "الاتفاق اليوم على أنه في الوقت الذي تغادر فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، سنواصل السعي إلى اتفاق طموح للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".



وتشهد العاصمة البريطانية لندن، منذ الصباح، تظاهرات حاشدة مندّدة بزيارة ترامب، ينظمها تحالف "أوقفوا ترامب"، والذي يضم مجموعات بريطانية عدة تعارض توجهاته الانعزالية وتصريحاته العنصرية التي فاقمتها مقابلته مع صحيفة "ذا صن".



وبدأت أنشطة كرنفال الاحتجاجات، صباح اليوم، بتحليق "ترامب البرتقالي" أمام ساحة البرلمان لمدة ساعتين. فيما يتوقع أن تنطلق تظاهرة من أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية في قلب العاصمة، لتسير باتجاه ساحة الطرف الأغر عند الساعة الخامسة عصرًا. وستشهد الساحة كلمات لعدّة متحدثين ضدّ زيارة ترامب.



رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه اتفق مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على ضرورة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، فيما أكدت الأخيرة اتفاق بلادها مع واشنطن على"مواصلة الجهود المشتركة للحد من سلوكيات إيران المزعزعة للاستقرار".وقالت ماي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إثر لقائها ترامب الذي يزور بريطانيا في إطار جولة أوروبية إنها "ناقشت مع ترامب ما يمكن أن نفعله بخصوص إيران"، فيما أشار الرئيس الأميركي إلى أنه شجع رئيسة الوزراء البريطانية "على مواصلة الضغط على إيران".وأكدت ماي كذلك "الاتفاق مع ترامب على إظهار القوة والوحدة في مواجهة روسيا".