العثور على الطفل كريم جمهور المختطف منذ ثلاثة أيام برام الله

رام الله - دنيا الوطنأعلن موقع (واللا) الإسرائيلي، أنه تم العثور اليوم الجمعة، على الطفل كريم جمهور المختطف منذ ثلاثة أيام، لافتا إلى أنه في طريقه للعودة لمنزله ببلدة قلنسوة في أراضي الـ 48.وبحسب موقع (عرب 48)، فإن الطفل المخطوف كريم جمهور في طريقه إلى أسرته وأنه حرر عصر اليوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من اختطافه، وأن عائلته ستتسلمه في مركز للشرطة في الرملة بعد أن كان مخطوفًا في مخيم للاجئين قرب رام الله.وقال الموقع ذاته: "إن الطفل سيعود إلى منزله بعد أن يخضع للفحوصات الطبيّة اللازمة للتأكد من سلامته".وتسلم الطفل رئيس لجنة الصلح، كريم جاروشي، الذي أجرى في الأيام الأخيرة اتصالات مع الخاطفين في الضفة الغربيّة المحتلّة للإفراج عن الطفل.