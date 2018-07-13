القدرة: الطواقم الطبية لازالت مستنفرة للتعامل مع التطورات بجمعة (الوفاء للخان الاحمر)
رام الله - دنيا الوطن
أكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أن الطواقم الطبية لا زالت مستنفرة بعد مرور 100 يوم على بدء مسيرات العودة، للتعامل مع التطورات الميدانية الذي قد يتشهدها المناطق الشرقية لقطاع غزة، جراء استمرار الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية بحق المدنيين العزل.
أكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أن الطواقم الطبية لا زالت مستنفرة بعد مرور 100 يوم على بدء مسيرات العودة، للتعامل مع التطورات الميدانية الذي قد يتشهدها المناطق الشرقية لقطاع غزة، جراء استمرار الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية بحق المدنيين العزل.
وأشار القدرة في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن الطواقم الطبية أعلنت عن جهوزيتها في كافة النقاط الطبية والمستشفيات، وجهاز الاسعاف والطوارئ، لمواكبة انطلاق فعاليات جمعة الخان الاحمر.
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