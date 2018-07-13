القدرة: الطواقم الطبية لازالت مستنفرة للتعامل مع التطورات بجمعة (الوفاء للخان الاحمر)

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وأشار القدرة في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن الطواقم الطبية أعلنت عن جهوزيتها في كافة النقاط الطبية والمستشفيات، وجهاز الاسعاف والطوارئ، لمواكبة انطلاق فعاليات جمعة الخان الاحمر.









رام الله - دنيا الوطنأكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أن الطواقم الطبية لا زالتبعد مرور 100 يوم على بدء مسيرات العودة، للتعامل مع التطورات الميدانية الذي قد يتشهدها المناطق الشرقية لقطاع غزة، جراء استمرار الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية بحق المدنيين العزل.