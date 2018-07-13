عاجل

  • الكرملين: بوتين الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحثان نقل السفارة الأمريكية للقدس

  • البطش: ندعو أهلنا في الضفة للانتفاض لكنيس الاحتلال والتصدي للمؤامرة

  • القدرة: استشهاد الطفل عثمان رامي حلس 15 عام برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة

  • البطش: مسيرات العودة مستمرة رغم نزيف الدم وفقدان الاحبة

  • البطش: المسيرات رسمت ملامح مشروعنا الوطني القائم على المقاومة والاشتباك مع الاحتلال

مباشر | توافد الجماهير الفلسطينية إلى خيام العودة شرق قطاع غزة تضامناً مع الخان الأحمر

شؤون فلسطينية

القدرة: الطواقم الطبية لازالت مستنفرة للتعامل مع التطورات بجمعة (الوفاء للخان الاحمر)

القدرة: الطواقم الطبية لازالت مستنفرة للتعامل مع التطورات بجمعة (الوفاء للخان الاحمر)
رام الله - دنيا الوطن
أكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أن الطواقم الطبية لا زالت مستنفرة  بعد مرور 100 يوم على بدء مسيرات العودة، للتعامل مع التطورات الميدانية الذي قد يتشهدها المناطق الشرقية لقطاع غزة، جراء استمرار الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية بحق المدنيين العزل.

وأشار القدرة في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن الطواقم الطبية أعلنت عن جهوزيتها في كافة النقاط الطبية والمستشفيات، وجهاز الاسعاف والطوارئ، لمواكبة انطلاق فعاليات جمعة الخان الاحمر.


أخبار ذات صلة

&#34;دنيا الوطن&#34; ترصد لحظة وصول الشهيد الطفل رامي حلس الى مستشفى الشفاء

"دنيا الوطن" ترصد لحظة وصول الشهيد الطفل رامي حلس الى مستشفى الشفاء

الكرملين: بوتين والرئيس عباس سيبحثان نقل السفارة الامريكية للقدس

الكرملين: بوتين والرئيس عباس سيبحثان نقل السفارة الامريكية للقدس

العثور على الطفل كريم جمهور المختطف منذ ثلاثة أيام برام الله

العثور على الطفل كريم جمهور المختطف منذ ثلاثة أيام برام الله

الجهاد الإسلامي: مصر أكدت لنا أن معبر رفح سيبقى مفتوحا ولن يغلق

الجهاد الإسلامي: مصر أكدت لنا أن معبر رفح سيبقى مفتوحا ولن يغلق

فيديو: (جمعة الوفاء للخان الاحمر).. استشهاد طفل وعدة إصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

فيديو: (جمعة الوفاء للخان الاحمر).. استشهاد طفل وعدة إصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

إصابة مصور صحفي بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية والخليل واعتقال شاب بالقدس

إصابة مصور صحفي بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية والخليل واعتقال شاب بالقدس

وفد حماس يغادر القاهرة بعد إنهاء لقاءاته مع المسؤولين المصريين.. هذا ما جرى نقاشه

وفد حماس يغادر القاهرة بعد إنهاء لقاءاته مع المسؤولين المصريين.. هذا ما جرى نقاشه

أهالي بلدة &#34;بديا&#34; ينتزعون قرارًا باستعادة 226 دونماً من أراضيهم

أهالي بلدة "بديا" ينتزعون قرارًا باستعادة 226 دونماً من أراضيهم

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

العثور على الطفل كريم جمهور المختطف منذ ثلاثة أيام برام الله

العثور على الطفل كريم جمهور المختطف منذ ثلاثة أيام برام الله

إصابة مصور صحفي بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية والخليل واعتقال شاب بالقدس

إصابة مصور صحفي بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية والخليل واعتقال شاب بالقدس

أهالي بلدة &#34;بديا&#34; ينتزعون قرارًا باستعادة 226 دونماً من أراضيهم

أهالي بلدة "بديا" ينتزعون قرارًا باستعادة 226 دونماً من أراضيهم

الشوا يشارك بمنتدى الاقتصاد العربي وملتقى الحوكمة الرشيدة بالمصارف في بيروت

الشوا يشارك بمنتدى الاقتصاد العربي وملتقى الحوكمة الرشيدة بالمصارف في بيروت

الاحتلال يزعم عثوره على قطعة سلاح من طراز &#34;M16&#34; وقاذفة صواريخ

الاحتلال يزعم عثوره على قطعة سلاح من طراز "M16" وقاذفة صواريخ

إصابات بعد إنقلاب سيارة طاقم قناة الجزيرة قضاء بيت لحم

إصابات بعد إنقلاب سيارة طاقم قناة الجزيرة قضاء بيت لحم

فجر اليوم.. شبان أطلقوا 40 بالونًا بإتجاه مناطق غلاف غزة

فجر اليوم.. شبان أطلقوا 40 بالونًا بإتجاه مناطق غلاف غزة

وفد منظمة التحرير يختتم زيارته لسوريا

وفد منظمة التحرير يختتم زيارته لسوريا

منوعات

شاهد: شاكيرا في لبنان وترفض أكل البقلاوة

شاهد: شاكيرا في لبنان وترفض أكل البقلاوة

الصور الأولى لجورج كلوني بعد تعرّضه لحادث سير

الصور الأولى لجورج كلوني بعد تعرّضه لحادث سير

فيديو: من جديد.. المثيرة للجدل &#34;مايا دياب&#34; وحركات جريئة في المسبح

فيديو: من جديد.. المثيرة للجدل "مايا دياب" وحركات جريئة في المسبح

ما حقيقة وضع زينة تحت الإقامة الجبرية في دبي؟

ما حقيقة وضع زينة تحت الإقامة الجبرية في دبي؟

هل اللبنانية أماني الشحرور هي حبيبة تامر حسني السرية؟

هل اللبنانية أماني الشحرور هي حبيبة تامر حسني السرية؟

صور لشيري عادل بعد زواجها من الداعية معز تظهر أنها لن تتحجب

صور لشيري عادل بعد زواجها من الداعية معز تظهر أنها لن تتحجب

اعتقال خصم ترامب الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي عراة

اعتقال خصم ترامب الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي عراة

فيديو: أول فيديو لـ&#34;خناقة&#34; الفنانة زينة مع أسرة أمريكية بدبي

فيديو: أول فيديو لـ"خناقة" الفنانة زينة مع أسرة أمريكية بدبي

فيديو: ابنة اصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد عشر سنين زواج

فيديو: ابنة اصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد عشر سنين زواج

صور: فنانات سبعينيات متصابيات بالشورت والأكتاف العارية.. نادية الجندي ولبلبة أبرزهم

صور: فنانات سبعينيات متصابيات بالشورت والأكتاف العارية.. نادية الجندي ولبلبة أبرزهم

عربي

الصفدي يحذر من غياب الافق السياسي لانهاء الاحتلال وتلبية حق الفلسطينيين بالاستقلال

الصفدي يحذر من غياب الافق السياسي لانهاء الاحتلال وتلبية حق الفلسطينيين بالاستقلال

الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية حاولت خطف مواطنيْن قرب الحدود

الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية حاولت خطف مواطنيْن قرب الحدود

أعضاء مجلس النواب اللبناني يواجهون بعضهم في الملعب

أعضاء مجلس النواب اللبناني يواجهون بعضهم في الملعب

لماذا انتظر الجيش الإسرائيلي 15 دقيقة قبل إسقاط الطائرة السورية؟

لماذا انتظر الجيش الإسرائيلي 15 دقيقة قبل إسقاط الطائرة السورية؟