عاجل

  • المواطنون الفلسطينيون يسحبون أجزاء من السياج الفاصل شرق خانيونس

عربي

فيديو: إصابة 34 شخصاً بحادث انقلاب ثلاث عربات لقطار بالجيزة

فيديو: إصابة 34 شخصاً بحادث انقلاب ثلاث عربات لقطار بالجيزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور أحمد محى مساعد وزير الصحة المصري للطب العلاجى، بإصابة 34 شخصا سقوط ثلاثة عربات لقطار ركاب قرب البدرشين بالجيزة.
 
وقال محي: "يوجد 25 سيارة إسعاف فى موقع الحادث"، مشيرًا إلى أنه تم نقل 17 مصابا إلى مستشفى الهرم و9 لمستشفى الحوامدية، و8 لمشفى البدرشين، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).
 
وأضاف: "إن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وجهت بنقل مصابى قطار البدرشين إلى مستشفيات الهرم والشيخ زايد التخصصى والهلال"، مضيفاً: "كما توجهت الدكتورة إلى مستشفى الهرم وذلك للإطمئنان على حالة المصابين".
 
 



أخبار ذات صلة

الجيش الاسرائيلي يطلق صاروخ باتريوت نحو طائرة بدون طيار قادمة من سوريا

الجيش الاسرائيلي يطلق صاروخ باتريوت نحو طائرة بدون طيار قادمة من سوريا

شاهد بالصور.. قادة &#34;حزب الله&#34; قبيل تنفيذ عملية أسر إسرائيليين في 2006

شاهد بالصور.. قادة "حزب الله" قبيل تنفيذ عملية أسر إسرائيليين في 2006

الصفدي يحذر من غياب الافق السياسي لانهاء الاحتلال وتلبية حق الفلسطينيين بالاستقلال

الصفدي يحذر من غياب الافق السياسي لانهاء الاحتلال وتلبية حق الفلسطينيين بالاستقلال

الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية حاولت خطف مواطنيْن قرب الحدود

الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية حاولت خطف مواطنيْن قرب الحدود

أعضاء مجلس النواب اللبناني يواجهون بعضهم في الملعب

أعضاء مجلس النواب اللبناني يواجهون بعضهم في الملعب

لماذا انتظر الجيش الإسرائيلي 15 دقيقة قبل إسقاط الطائرة السورية؟

لماذا انتظر الجيش الإسرائيلي 15 دقيقة قبل إسقاط الطائرة السورية؟

ادارة ترامب تحذّر لبنان: لنا حديثٌ آخر إذا كانت الحكومة لـ&#34;حزب الله&#34;

ادارة ترامب تحذّر لبنان: لنا حديثٌ آخر إذا كانت الحكومة لـ"حزب الله"

فيديو: انفجار في خزاني وقود خارج مطار القاهرة وانتظام الحركة الجوية والملاحة

فيديو: انفجار في خزاني وقود خارج مطار القاهرة وانتظام الحركة الجوية والملاحة

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

إصابة مصور صحفي بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية والخليل واعتقال شاب بالقدس

إصابة مصور صحفي بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية والخليل واعتقال شاب بالقدس

أهالي بلدة &#34;بديا&#34; ينتزعون قرارًا باستعادة 226 دونماً من أراضيهم

أهالي بلدة "بديا" ينتزعون قرارًا باستعادة 226 دونماً من أراضيهم

الشوا يشارك بمنتدى الاقتصاد العربي وملتقى الحوكمة الرشيدة بالمصارف في بيروت

الشوا يشارك بمنتدى الاقتصاد العربي وملتقى الحوكمة الرشيدة بالمصارف في بيروت

الاحتلال يزعم عثوره على قطعة سلاح من طراز &#34;M16&#34; وقاذفة صواريخ

الاحتلال يزعم عثوره على قطعة سلاح من طراز "M16" وقاذفة صواريخ

إصابات بعد إنقلاب سيارة طاقم قناة الجزيرة قضاء بيت لحم

إصابات بعد إنقلاب سيارة طاقم قناة الجزيرة قضاء بيت لحم

فجر اليوم.. شبان أطلقوا 40 بالونًا بإتجاه مناطق غلاف غزة

فجر اليوم.. شبان أطلقوا 40 بالونًا بإتجاه مناطق غلاف غزة

وفد منظمة التحرير يختتم زيارته لسوريا

وفد منظمة التحرير يختتم زيارته لسوريا

مستوطنون يحرقون سيارتين في جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون سيارتين في جنوب نابلس

منوعات

فيديو: من جديد.. المثيرة للجدل &#34;مايا دياب&#34; وحركات جريئة في المسبح

فيديو: من جديد.. المثيرة للجدل "مايا دياب" وحركات جريئة في المسبح

ما حقيقة وضع زينة تحت الإقامة الجبرية في دبي؟

ما حقيقة وضع زينة تحت الإقامة الجبرية في دبي؟

هل اللبنانية أماني الشحرور هي حبيبة تامر حسني السرية؟

هل اللبنانية أماني الشحرور هي حبيبة تامر حسني السرية؟

صور لشيري عادل بعد زواجها من الداعية معز تظهر أنها لن تتحجب

صور لشيري عادل بعد زواجها من الداعية معز تظهر أنها لن تتحجب

اعتقال خصم ترامب الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي عراة

اعتقال خصم ترامب الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي عراة

فيديو: أول فيديو لـ&#34;خناقة&#34; الفنانة زينة مع أسرة أمريكية بدبي

فيديو: أول فيديو لـ"خناقة" الفنانة زينة مع أسرة أمريكية بدبي

فيديو: ابنة اصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد عشر سنين زواج

فيديو: ابنة اصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد عشر سنين زواج

صور: فنانات سبعينيات متصابيات بالشورت والأكتاف العارية.. نادية الجندي ولبلبة أبرزهم

صور: فنانات سبعينيات متصابيات بالشورت والأكتاف العارية.. نادية الجندي ولبلبة أبرزهم

صور: &#34;تارة فارس&#34; بجلسة تصوير جديدة &#34;شبه عارية&#34;

صور: "تارة فارس" بجلسة تصوير جديدة "شبه عارية"

شاهد: أضخم الأعمال العربية.. &#34;عمر العبد اللات&#34; يُغني لكل المدن الفلسطينية

شاهد: أضخم الأعمال العربية.. "عمر العبد اللات" يُغني لكل المدن الفلسطينية

عربي

الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية حاولت خطف مواطنيْن قرب الحدود

الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية حاولت خطف مواطنيْن قرب الحدود

أعضاء مجلس النواب اللبناني يواجهون بعضهم في الملعب

أعضاء مجلس النواب اللبناني يواجهون بعضهم في الملعب

لماذا انتظر الجيش الإسرائيلي 15 دقيقة قبل إسقاط الطائرة السورية؟

لماذا انتظر الجيش الإسرائيلي 15 دقيقة قبل إسقاط الطائرة السورية؟

ادارة ترامب تحذّر لبنان: لنا حديثٌ آخر إذا كانت الحكومة لـ&#34;حزب الله&#34;

ادارة ترامب تحذّر لبنان: لنا حديثٌ آخر إذا كانت الحكومة لـ"حزب الله"