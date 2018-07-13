فيديو: إصابة 34 شخصاً بحادث انقلاب ثلاث عربات لقطار بالجيزة

أعلن الدكتور أحمد محى مساعد وزير الصحة المصري للطب العلاجى، بإصابة 34 شخصا سقوط ثلاثة عربات لقطار ركاب قرب البدرشين بالجيزة.

وقال محي: "يوجد 25 سيارة إسعاف فى موقع الحادث"، مشيرًا إلى أنه تم نقل 17 مصابا إلى مستشفى الهرم و9 لمستشفى الحوامدية، و8 لمشفى البدرشين، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).

وأضاف: "إن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وجهت بنقل مصابى قطار البدرشين إلى مستشفيات الهرم والشيخ زايد التخصصى والهلال"، مضيفاً: "كما توجهت الدكتورة إلى مستشفى الهرم وذلك للإطمئنان على حالة المصابين".





