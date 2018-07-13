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شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: مصر أكدت لنا أن معبر رفح سيبقى مفتوحا ولن يغلق

الجهاد الإسلامي: مصر أكدت لنا أن معبر رفح سيبقى مفتوحا ولن يغلق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة الجهاد الاسلامي، أن الجانب المصري أكد أن معبر رفح سيبقى مفتوحا ولن يغلق بأي حال من الأحوال لقناعة مصر بأنها لن تقبل باستمرار الحصار. 

جاء ذلك في ختام زيارة وفد حركة الجهاد الاسلامي برئاسة زياد النخالة نائب الامين العام للحركة، للعاصمة المصرية القاهرة، والتي استمرت ثلاثة أيام، بدعوة من عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصري، لإطلاعه على موقع الحركة حول السُبُل التي تكفل التوصل لاتفاق فلسطيني شامل يتجاوز كل الأوضاع الراهنة بهدف مواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن. 

ووعد الأشقاء المصريون بتقديم كل التسهيلات اللازمة من قبل مصر لتسهيل الحياة على سكان قطاع غزه.  بما في ذلك العمل على تحسين وزيادة كميات الكهرباء المقدمة للقطاع بالإضافة لباقي الحاجات الانسانية الأخرى. وأن مصر لن تسمح باستمرار الحصار.

وأكدت الجهاد الاسلامي على موقعها الالكتروني، أن من أهم النقاط التي قدمتها الحركة خلال زيارتها لمصر، أن تكون الوحدة الفلسطينية على أساس مشاركة كافة القوى الفلسطينية في صناعة القرار الفلسطيني، وضمان حقوق الأفراد بصفتهم مواطنين دون تمييز لأسباب تنظيمية أو سياسية، وان تكون المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني طالما بقي الاحتلال.

بالاضافة الى اعتبار الحصار على قطاع غزة وما يجري في الضفة من ملاحقات أمنية إسرائيلية ومصادرة الاراضي وهدم البيوت هو عدوان مستمر على الشعب الفلسطيني يجب مقاومته، وانهاء الاجراءات المفروضة على قطاع غزة، والعمل على صياغة مشروع سياسي فلسطيني تشارك فيه كل القوى السياسية الفلسطينية، والتأكيد على رفض كل المشاريع التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها صفقة القرن، وأن تكون مصر شريكا للشعب الفلسطيني وليس وسيطا.

وقد عقدت ثلاثة اجتماعات مع الجانب المصري توجت بلقاء مطول مع اللواء عباس كامل ، لمس وفد الحركة خلالها اهتماماً كبيراً من الجانب المصري، وإرادة حقيقية بإنهاء حالة الانقسام. 

حيت أكد الجانب المصري أن مصر ستكون شريكا حقيقيا لكل الهموم الفلسطينية وليست وسيطا، سواء كان ذلك في الشأن الداخلي أو في مواجهة التهديدات الخارجية.

كما أبدت مصر استعدادها للوقوف بقوة بجانب الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق طموحاته المشروعة.

وأوضح الأشقاء المصريون أن كل ما يدور عن صفقة القرن ما هو إلا أوهام لا علاقة لمصر بها، وأن ما يدور الحديث عنه حول الصفقة في الإعلام لا علم لمصر به.

وشدد الجانب المصري على أن الموقف المصري واضح ومعلن ويتلخص في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ولا يمكن استبدال ذلك بأي حلول أخرى.

كما أكد الوزير في نهاية الاجتماعات على ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية من أجل مواجهة التحديات.

من جانبه وجه نائب الأمين العام الأخ زياد النخالة الشكر لمصر الشقيقة على دورها، وأكد على أن هذا الموقف المصري سيلقى كل تقدير واحترام من جانب الشعب الفلسطيني. وأن حركة الجهاد ستساند الموقف المصري الداعم للحق الفلسطيني في وجه مخططات النيل من القضية الفلسطينية.

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