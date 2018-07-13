للمشاركة بجمعة (الوفاء للخان الاحمر).. المواطنون يتوافدون على الحدود الشرقية لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
توافد المواطنون الفلسطينيون، اليوم الجمعة، الى الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في جمعة الـ 100 يوم على مسيرة العودة ودعما للأهالي الفلسطينيين في منطقة الخان الاحمر بالقدس.
توافد المواطنون الفلسطينيون، اليوم الجمعة، الى الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في جمعة الـ 100 يوم على مسيرة العودة ودعما للأهالي الفلسطينيين في منطقة الخان الاحمر بالقدس.
وأفادت قناة الأقصى الفضائية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي أطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرق جباليا وخانيونس شمال وجنوب قطاع غزة.
في غضون ذلك، شرع المواطنون الفلسطينيون بسحب أجزاء من السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب القطاع.
وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "الوفاء للخان الأحمر"، بعد مرور 100 يوم على بدء تنظيم مسيرات العودة والتي انطلقت في ذكرى يوم الأرض.
التعليقات