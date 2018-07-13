للمشاركة بجمعة (الوفاء للخان الاحمر).. المواطنون يتوافدون على الحدود الشرقية لقطاع غزة





وأفادت قناة الأقصى الفضائية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي أطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرق جباليا وخانيونس شمال وجنوب قطاع غزة.









وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "الوفاء للخان الأحمر"، بعد مرور 100 يوم على بدء تنظيم مسيرات العودة والتي انطلقت في ذكرى يوم الأرض.

في غضون ذلك، شرع المواطنون الفلسطينيون بسحب أجزاء من السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب القطاع.

رام الله - دنيا الوطنتوافد المواطنون الفلسطينيون، اليوم الجمعة، الى الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في جمعة الـ 100 يوم على مسيرة العودة ودعما للأهالي الفلسطينيين في منطقة الخان الاحمر بالقدس.