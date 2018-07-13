إصابة مصور صحفي بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية والخليل واعتقال شاب بالقدس

اصيب المصور الصحفي نضال شتية مصور الوكالة الصينية بعيار معدني في الرجل خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت تضامنا مع اهلنا في تجمع الخان الاحمر في تصديهم لقرار هدم التجمع وترحيل سكانه.





وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان قوات الاحتلال قمعت المسيرة بعد انطلاقها مباشرة باستخدام الرصاص الحي والاعيرة المعدنية مما ادى الى اصابة الصحفي شتية بعيار في الرجل اطلقه جندي بشكل مباشر رغم انه كان يرتدي زيه الخاص بالصحافة .





واكد شتيوي على ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد انتهاء المسيرة واطلقت قنابل الغاز في محيط مسجد عمر بن الخطاب مما ادى الى اصابة عدد من المواطنين بالاختناق بينهم أطفال ونساء.





وشارك في المسيرة عضوا المجلس الثوري لحركة فتح عبد الاله الاتيرة وبيان الطبيب وعضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي حكم عوض وممثلين عن فصائل العمل الوطني في محافظات الشمال والمئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين الاجانب ونشطاء اسرائيليين.



