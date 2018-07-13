الجيش الاسرائيلي يطلق صاروخ باتريوت نحو طائرة بدون طيار قادمة من سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، صاروخ (باتريوت) تجاه طائرة بدون طيار في منطقة صفد، قادمة من سوريا، بحسب الاعلام الاسرائيلي.
أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، صاروخ (باتريوت) تجاه طائرة بدون طيار في منطقة صفد، قادمة من سوريا، بحسب الاعلام الاسرائيلي.
وأفاد الاعلام الاسرائيلي، بأن طائرة بدون طيار اخترقت أجواء مدينة صفد، فأطلقت الجيش صاروخ باتريوت عليها.
بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: "أطلق صاروخ باتريوت على مركبة جوية غير مأهولة اقتربت من المجال الجوي، قادمة من سوريا".
وقال الجيش الاسرائيلي: "تم اعتراض طائرة بدون طيار في منطقة صفد قادمة من سوريا"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).
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