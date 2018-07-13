وفد حماس يغادر القاهرة بعد إنهاء لقاءاته مع المسؤولين المصريين.. هذا ما جرى نقاشه

غادر وفد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اليوم الجمعة، العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد أن أنهى لقاءاته مع المسؤولين في المخابرات المصرية.





وكان وفدا من حركة حماس برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام، على رأس وفد من أعضاء المكتب السياسي للحركة ضم كلا من ، خليل الحية وحسام بدران وموسى ابو مرزوق وعزت الرشق وروحي مشتهى، للتباحث في عدة قضايا مع المسؤولين في المخابرات المصرية.





بدورها، أكدت حماس في تصريح لها عبر موقعها الالكتروني، أن اللقاء مع مسؤولي المخابرات المصرية، كان إيجابيا، حيث جرى نقاش معمق حول العديد من القضايا المهمة، والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وسبل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.





كما وتم بحث الوضع الفلسطيني الداخلي وآليات توحيد الصف الوطني الفلسطيني لمجابهة التحديات المختلفة.

رام الله - دنيا الوطن