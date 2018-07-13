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دولي

مصرع أربعة أشخاص بانفجار استهدف تجمعا انتخابيا في باكستان

مصرع أربعة أشخاص بانفجار استهدف تجمعا انتخابيا في باكستان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة، فيما أصيب ما لا يقل عن 31 آخرين، في انفجار استهدف تجمعا انتخابيا لزعيم تحالف الحركات السياسية اليمينية المتطرفة في باكستان، أكرم خان دوراني.

وقال خان دوراني: "أنا بخير لكن مؤيدي الأربعة قتلوا"، مؤكداً أن هذا هو خامس هجوم عليه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشرطة أخبرته عن التهديدات الأمنية، بحسب ما جاء على موقع (ليبانون ديبيت).

ووقع الحادث، صباح اليوم الجمعة، في مدينة بانو، الواقعة في إقليم "خيبر باختونخوا" غربي باكستان، على بعد 50 مترا من مكان التجمع لدعم زعيم التحالف دوراني الذي سيشارك في الانتخابات البرلمانية في البلاد المقرر إجراؤها في 25 تموز، وتم إرسال 40 شرطيا إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ويأتي هذا الحادث بعد مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين في مدينة بيشاور الباكستانية خلال تجمع انتخابي قبل ثلاثة أيام، لحزب عوامي الوطني الباكستاني. وبعد تحذيرات المتحدث باسم الجيش الباكستاني من تهديدات أمنية خلال الانتخابات الوطنية. 

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