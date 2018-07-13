شاهد بالصور.. قادة "حزب الله" قبيل تنفيذ عملية أسر إسرائيليين في 2006









رام الله - دنيا الوطننشرت صفحة الإعلام الحربي التابعة لـ "حزب الله" اللبناني، صوراً لقادة في الحزب وأبرزهم القيادي عماد مغنية الذي اغتيل في سوريا، والقيادي خالد بزي الذي أشرف شخصيا على عملية "الوعد الصادق" ضد إسرائيل، والتي أسفرت عن أسر جنود إسرائيليين وبداية العدوان الإسرائيلي ضد لبنان عام 2006.وأرفقت الصورة بتعليق: "حيث يجب أن يكون… كان. للمرة الأولى، صور القائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية "الحاج رضوان"، مستطلعاً نقاط انتشار المجاهدين في "خلّة وردة" (خراج بلدة عيتا الشعب، على الحدود مع فلسطين المحتلة)، قبيل تنفيذ عملية الوعد الصادق بفترةٍ وجيز"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب ذكرى اندلاع الحرب بين لبنان وإسرائيل والتي امتدت 33 يوما وسميت بحرب تموز 2006، وذلك بعد قيام حزب الله اللبناني بعملية عسكرية على الشريط الحدودي أدت إلى أسر جنود إسرائيليين، فردت إسرائيل بقصف واجتياح للأراضي في الجنوب اللبناني، لكنها واجهت مقاومة أرغمت إسرائيل على وقف الحرب.