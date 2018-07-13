الصفدي يحذر من غياب الافق السياسي لانهاء الاحتلال وتلبية حق الفلسطينيين بالاستقلال

حذر أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني، من استمرار غياب الأفق السياسي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، معتبرا في الوقت ذاته أن مركزية أمن الشرق الأوسط واستقراره للأمن والسلم الدوليين، يفرضان تحركا فاعلا وسريعا لمعالجة أزمات المنطقة، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.





جاء ذلك خلال مشاركته؛ مندوبا عن العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، في اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مستوى قادة دول الحلف والدول الأعضاء في مجموعة شركاء الوضع المتقدم مع الحلف في نطاق أعمال القمة، إذ بحث أفق التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة جنوبي المتوسط.





رام الله - دنيا الوطنوشدد الصفدي على أن حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، مفتاح تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.