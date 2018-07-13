الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية حاولت خطف مواطنيْن قرب الحدود

رام الله - دنيا الوطنحاولت دورية إسرائيلية أمس الخميس، اختطاف مواطنيْن لبنانييْن، قرب الحدود الجنوبية.وقالت قيادة الجيش اللبناني: إن دورية راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي حاولت أمس الخميس، وتحديدًا عند الساعة 12.26، في محلة بسطرة- كفرشوبا، خطف مواطنيْن لبنانييْن كانا يقومان برعي الماشية في المحلة المذكورة من دون أن تتمكن من ذلك.وأضاف الجيش اللبناني: عندها أقدم عناصر هذه الدورية على إطلاق النار دون إصابة أحد، فيما اقتادت قسماً من قطيع الماشية العائد لهما، ثم أعادته إلى داخل الأراضي اللبنانية.وأوضح الجيش اللبناني، أنه تجري متابعة موضوع الخرق الإسرائيلي، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.