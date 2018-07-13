رئيس وزراء "شاذ" وزوجه يتوسط عقيلات رؤساء العالم في قمّة الناتو





والغريب في الأمر، كان ظهور رجل في خلفية إحدى الصور الجماعية، التي ظهرتْ بها زوجات الرؤساء، منهنّ ميلانيا ترامب، وبريجيت ماكرون، و إيمين أردوغان، وغيرهن.



ونال هذا الرجل، الذي توسّط السيدات الأوائل، اهتمام المتابعين، الذي تساءلوا عن علاقته بهنّ، أو بقمّة حلف شمال الأطلسي.



وتبيّن لاحقًا، أنّ هذا الرجل، هو المهندس البلجيكي "غوتييه ديستيناي"، وهو زوج رئيس وزراء لكسومبورغ "خافيير بيتيل". والغريب في الأمر، كان ظهور رجل في خلفية إحدى الصور الجماعية، التي ظهرتْ بها زوجات الرؤساء، منهنّ ميلانيا ترامب، وبريجيت ماكرون، و إيمين أردوغان، وغيرهن.ونال هذا الرجل، الذي توسّط السيدات الأوائل، اهتمام المتابعين، الذي تساءلوا عن علاقته بهنّ، أو بقمّة حلف شمال الأطلسي.وتبيّن لاحقًا، أنّ هذا الرجل، هو المهندس البلجيكي "غوتييه ديستيناي"، وهو زوج رئيس وزراء لكسومبورغ "خافيير بيتيل".





ومن خلال البحث في حياة رئيس وزراء لكسمبورغ، تبيّن أنّه كان قد اعترف علنًا بمثليته الجنسية، وهو ثالث سياسي عالمي يعترف بمثليته، بعد رئيس وزراء آيسلندا، جوهانا سيغاردوتير، ورئيس وزراء بلجيكا إليو دي ريبو.



ومن خلال البحث في حياة رئيس وزراء لكسمبورغ، تبيّن أنّه كان قد اعترف علنًا بمثليته الجنسية، وهو ثالث سياسي عالمي يعترف بمثليته، بعد رئيس وزراء آيسلندا، جوهانا سيغاردوتير، ورئيس وزراء بلجيكا إليو دي ريبو.

رام الله - دنيا الوطنكانت زوجات الرؤساء، وورؤساء وزراء العالم، محطّ أنظار الصحافة والجمهور، لدى وصولهنّ إلى لكسومبورغ أمس، لحضور قمّة الناتو في العاصمة بروكسل.وطبعًا، حازتْ الإطلالات النسائية، على اهتمام معظم المصوّرين، الذين حرصوا على أخذ عدّة صور، من أكثر من زاوية وصوب.