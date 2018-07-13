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شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي لحماس: إما وقف الطائرات الورقية أو عملية عسكرية غير مسبوقة

الجيش الإسرائيلي لحماس: إما وقف الطائرات الورقية أو عملية عسكرية غير مسبوقة
دبابات إسرائيل "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هارتس): إن إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحركة حماس عبر طرف ثالث، مفادها أنه اذا استمرار إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة، سيؤدي لشن عملية عسكرية في قطاع غزة، غير مسبوقة.

وأوضحت الصحيفة، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أرسلت رسالة التهديد إلى قيادة حركة حماس في قطاع غزة عبر وسيط ثالث (لم تسمه).

ووفق ترجمة موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية، فقد أبلغت إسرائيل في رسالتها، أن صبرها أخذ ينفد، وأن الجيش الإسرائيلي ينوي المس بالنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة بالشكل الذي لا يقود لمواجهة شاملة حال لم تتوقف الطائرات الورقية.

وتابعت الصحيفة، أوضح الجيش أن لديه خططا حربية عديدة في قطاع غزة، أحدها تتحدث عن احتلال قطاع غزة بالكامل في أسوء الظروف، إلا أن الجيش غير معني الآن الخروج في عملية واسعة.

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