الاحتلال يزعم عثوره على قطعة سلاح من طراز "M16" وقاذفة صواريخ

رام الله - دنيا الوطنواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، اقتحاماتها اليومية لمنازل المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث داهمت عدة بلداتٍ ومدن، واعتقلت مجموعة من المواطنين خلال ذلك.وزعمت قوات الاحتلال عثورها على قطعة سلاح وقاذفة صواريخ خلال اقتحامها بلدة السموع جنوب الخليل، وعشرات الاف الشواكل من طولكرم.وقالت صحيفة (يديعوت): إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السموع مدعية عثورها على قطعة سلاح من طراز "M16" وقاذفة صواريخ في احدى المنازل، مضيفة أن جيش الاحتلال عثر على عشرات الاف الشواقل خلال اقتحامه طولكرم، وصادرها.