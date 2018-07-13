إيران تفاوض إسرائيل بوساطة روسية

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (الجريدة) الكويتية، أن زيارة كل من علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني الأعلى, ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الى موسكو في نفس الوقت هذا الأسبوع لم تكون مصادفة، بل كانت الزيارتين مبرمجتين من قبل الروس بهدف إجراء مباحثات غير مباشرة، والتوصل إلى اتفاق بشأن التواجد الإيراني في سورية.وقالت الصحيفة الكويتية: إن موسكو أبلغت طهران بالمطالب الإسرائيلية، مبينة أن ولايتي قدّم أمس، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقتراحات طهران بشأن هذه المطالب وشروط بلاده المضادة.وأوضح ولايتي، وفق الصحيفة الكويتية، أنه عرض أيضاً شروط طهران لقبول المطالب الأميركية بشأن الملف النووي، كي يحملها الرئيس الروسي معه إلى قمة هلسنكي بينه وبين نظيره الأميركي دونالد ترامب بعد أيام.ووفقا للمصدر، فإن "إيران بدأت تفكر فعلياً في تليين موقفها تجاه "إسرائيل"، مقابل أن تجد بعض المرونة من واشنطن وأوروبا".