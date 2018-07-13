مسؤول إيراني: وجودنا بسوريا والعراق استشاري.. وسنغادر اذا طلبوا منا ذلك

رام الله - دنيا الوطنأكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، أن "الوجود الإيراني في سوريا والعراق استشاري وإن أرادت هاتان الدولتان أن نخرج سنخرج فوراً".وقال ولايتي: سوريا والعراق وحدهما لم تكونا قادرتين على مواجهة الإرهاب المتوسع في دولتهما، وهم طلبوا منا العون ونحن ساعدناهم لمدة 4 سنوات، مضيفًا: "حكومة الرئيس السوري بشار الأسد كانت ستسقط خلال أسابيع لولا مساعدة إيران، ولو لم تكن إيران موجودة لكانت سوريا والعراق تحت سيطرة زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي".وأشار إلى أن "الذين يقولون إن روسيا تريد من إيران الخروج من سوريا هم يريدون ضرب الوحدة الحاصلة بين موسكو وطهران"، مؤكدا على أنه "إذا خرجت إيران وروسيا الآن من سوريا سيعود الإرهاب للسيطرة"، وفق تعبيره.