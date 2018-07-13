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دولي

ترامب يرفض قطع العلاقات مع روسيا بسبب قضية التسمم

ترامب يرفض قطع العلاقات مع روسيا بسبب قضية التسمم
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قطع العلاقات مع روسيا على خلفية الحوادث المتعلقة بالمواد السامة في بريطانيا.

وقال ترامب لصحيفة (صن) البريطانية، "أعتقد أنه من الجيد التواصل مع الصين ومواصلة التعامل مع روسيا، وعدم قطع العلاقات معهما، هذا جيد لكل البلدان".

يذكر، أنه في الرابع من آذار/ مارس الماضي، تم تسميم العميل السابق في الجيش البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية، مما أثار ضجة دولية كبرى. وتعتقد لندن أن روسيا متورطة في الحادث، لكن موسكو تنفي ذلك بشكل قاطع.

وفي وقت لاحق، أكدت السلطات البريطانية أن الرجل والمرأة تم تسميمهما بنفس المادة التي استخدمت لتسميم سكريبال، وفي 8 تموز/ يوليو، توفي الرجل في مستشفى بمنطقة ساليزبوري، في حين استعادت المرأة وعيها وماتزال على قيد الحياة.

وفي الرابع من تموز/ يوليو، أفادت الشرطة البريطانية أن "حادثا خطيرا" وقع في مدينة أميسبوري، حيث تعرض شخصان "لمواد مجهولة" وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.

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