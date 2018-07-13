أعضاء مجلس النواب اللبناني يواجهون بعضهم في الملعب

رام الله - دنيا الوطنالتقى عدد من نواب مجلس النواب اللبناني، في مباراة ودية لكرة القدم في الحازمية، وذلك ضمن مبادرة، تهدف لتسليط الضوء على ازدياد معدلات حوادث السير في لبنان.وتوزع النواب على فريقين: الأبيض والأحمر، وضم الفريق الأبيض كلًا من النواب: سامي فتفت، وميشال معوض، ونقولا صحناوي، وآلان عون، والياس حنكش، وفادي سعد، وزياد الحواط.أما الفريق الاحمر فيتألف من النواب: سامي الجميل، وهادي حبيش، وادكار معلوف، ونديم الجميل ، فادي علامة، وطارق المرعبي، طوني فرنجية.