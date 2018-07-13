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لماذا انتظر الجيش الإسرائيلي 15 دقيقة قبل إسقاط الطائرة السورية؟

لماذا انتظر الجيش الإسرائيلي 15 دقيقة قبل إسقاط الطائرة السورية؟
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الإسرائيلي، عن السبب الذي دفعه إلى انتظار 15 دقيقة قبل إسقاط طائرة الاستطلاع، التي دخلت من الأراضي السورية يوم الأبعاء الماضي.

وأكد الجيش، أن الطائرة التي دخلت 10 كلم داخل الأجواء الإسرائيلية، لم تكن مسلحة، وعلى الأرجح كانت تجري مهمة استطلاع، وأن سبب التأخير كان للتأكد من أنها معادية، وليست طائرة روسية.

ووفقًا لموقع (تايمز أوف إسرائيل) فقد دافع الجيش الإسرائيلي عن تأخره لحوالي 15 دقيقة قبل إسقاط الطائرة بالقول: إنه كان هناك حاجة لإجراءات إضافية لضمان كون الطائرة المسيرة يتحكم بها فعلا أعداء لإسرائيل.

بدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إنه حوالي الساعة 3:25 بعد الظهر دخلت الطائرة المسيّرة المجال الجوي الإسرائيلي من سوريا عبر المنظمة معزولة السلاح بين البلدين، بعد مرورها في أجواء الأردن أولا، وبعد حوالي 16 دقيقة، أطلق صاروخ (باتريوت) ضد الطائرة، وأسقطها فوق بحيرة طبريا، وفق موقع (سبوتنيك).

وقبل استهداف الطائرة، استدعى الجيش عدة طائرات كإجراء دفاعي.

 

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