إصابات بعد إنقلاب سيارة طاقم قناة الجزيرة قضاء بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب طاقم قناة الجزيرة الفضائية، بجروح طفيفة إثر انقلاب مركبتهم، قرب بلدة تقوع، قضاء بيت لحم.وقالت مصادر محلية: إن طاقم الجزيرة بالضفة الغربية، تعرض لحادث سير، ما أدى إلى إصابة الزملاء سمير أبو شمالة، مجيد الصفدي، عبد الله الفواضلة، بجروح طفيفة.