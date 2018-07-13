إصابات بعد إنقلاب سيارة طاقم قناة الجزيرة قضاء بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب طاقم قناة الجزيرة الفضائية، بجروح طفيفة إثر انقلاب مركبتهم، قرب بلدة تقوع، قضاء بيت لحم.
وقالت مصادر محلية: إن طاقم الجزيرة بالضفة الغربية، تعرض لحادث سير، ما أدى إلى إصابة الزملاء سمير أبو شمالة، مجيد الصفدي، عبد الله الفواضلة، بجروح طفيفة.
أصيب طاقم قناة الجزيرة الفضائية، بجروح طفيفة إثر انقلاب مركبتهم، قرب بلدة تقوع، قضاء بيت لحم.
وقالت مصادر محلية: إن طاقم الجزيرة بالضفة الغربية، تعرض لحادث سير، ما أدى إلى إصابة الزملاء سمير أبو شمالة، مجيد الصفدي، عبد الله الفواضلة، بجروح طفيفة.
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