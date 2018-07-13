ادارة ترامب تحذّر لبنان: لنا حديثٌ آخر إذا كانت الحكومة لـ"حزب الله"

رام الله - دنيا الوطنأكد الكاتب اللبناني طوني عيسى، أن لبنان أمام مرحلة خطيرة، بعد الاعلان المنتظر عن الحكومة اللبنانية الجديدة.وقال عيسى: المطّلعون على مجريات الحراك الدبلوماسي الأميركي في بيروت، فقد أطلعوا على تحذيرات واضحة وجّهتها الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سفيرتها في بيروت إليزابيت ريتشارد إلى سائر المعنيين بعملية تأليف الحكومة، ومنهم سعد الحريري، ومفادها أنّ واشنطن تريد أن يتمّ بأسرع وقت تشكيل حكومة تتولّى إدارة شؤون لبنان في هذه المرحلة، وهي مقتنعة بأنّ ذلك سيحصل، "لكنها لن تتهاون إطلاقاً في حال أصبح قرار الحكومة في يد "حزب الله".وأضاف: العقدة الأساسية هي: كيف سيتمكن الحريري من تأليف حكومةٍ لا يسيطر عليها "حزب الله"، فيما الحزب وحلفاؤه باتوا اليوم الغالبية في المجلس النيابي، وفي استطاعتهم عرقلة التأليف إلى أجَل غير مسمّى، بل نسف عملية التكليف من أساسها، إذا استخدموا أوراقهم كلها، وهي متعدّدة ومعروفة وتمّت تجربتها في محطات سابقة.وتابع: في الأسابيع الأخيرة، تواترت الرسائل الأميركية إلى لبنان، ولا سيما منها ما يتعلق بالملف الحكومي. وتبدو العقبات التي يسعى الرئيس سعد الحريري إلى تذليلها وكأنها ذات طابع محلّي، وتتعلق بالنزاع على الحصص والحقائب بين القوى المتنازعة سياسياً وطائفياً ومذهبياً، فيما هي أساساً عقبات ذات طابع إقليمي ودولي.