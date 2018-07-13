فجر اليوم.. شبان أطلقوا 40 بالونًا بإتجاه مناطق غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلق شبان فلسطينيون، فجر اليوم الجمعة، عشرات البالونات الحارقة من غزة باتجاه المستوطنات.وقال موقع (0404) الإسرائيلي: إن متظاهرين في قطاع غزة أطلقوا في الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة 40 بالون هيليوم حارق بإتجاه مناطق غلاف غزة.وأضاف الموقع أن جنود الاحتلال إكتفوا برؤية البالونات عن بعد وسط عجزهم عن منعها.