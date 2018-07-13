شؤون فلسطينية

فجر اليوم.. شبان أطلقوا 40 بالونًا بإتجاه مناطق غلاف غزة

فجر اليوم.. شبان أطلقوا 40 بالونًا بإتجاه مناطق غلاف غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق شبان فلسطينيون، فجر اليوم الجمعة، عشرات البالونات الحارقة من غزة باتجاه المستوطنات.

وقال موقع (0404) الإسرائيلي: إن متظاهرين في قطاع غزة أطلقوا في الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة 40 بالون هيليوم حارق بإتجاه مناطق غلاف غزة.

وأضاف الموقع أن جنود الاحتلال إكتفوا برؤية البالونات عن بعد وسط عجزهم عن منعها.

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