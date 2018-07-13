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الكرة الأرضية تشهد اليوم كسوفًا للشمس في هذه المناطق

الكرة الأرضية تشهد اليوم كسوفًا للشمس في هذه المناطق
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تشهد الكرة الأرضية اليوم الجمعة 13 تموز/ يوليو، كسوفًا جزئيًا للشمس، يستمر لمدة ساعتين و25 دقيقة.

ويعتبر هذا الكسوف، هو ثاني كسوف من ثلاثة خلال هذه السنة 2018، في حين لن يكون مُشاهدًا لسكان الوطن العربي.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها: إن كسوف الشمس الجزئي سيرصد في جزء صغير من شمال القارة القطبية الجنوبية (انتاركتيكا) وفى بعض الأجزاء من المناطق الساحلية لجنوب شرق أستراليا خلال الساعات بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأكدت أن كسوف الشمس يحدث فقط عندما يكون القمر في المحاق، لأنه الوقت الوحيد الذى يمكن للقمر أن يتحرك أمام الشمس كما يشاهد من على الأرض، مشيرة إلى أنه فى كل شهر يقع القمر فى المحاق.

وأوضحت أنه لا يحدث كسوف للشمس شهرياً لأن مستوى مدار القمر حول الأرض يميل بمقدار 5 درجات بالنسبة لمستوى دوران الأرض حول الشمس، لذلك يعبر القمر شمال أو جنوب قرص الشمس ولا يحدث  كسوف، وفق ما نقلت عنه صحيفة (اليوم السابع) المصرية.

وأضافت: "خلال نصف الشهر يتحرك القمر أثناء دورانه حول الأرض إلى الشمال من دائرة البروج، وفى النصف الآخر إلى الجنوب من دائرة البروج".

يذكر، أن كسوف الشمس الجزئى يوم الجمعة سيتبعه خسوف كلى للقمر منتصف ذى القعدة الموافق 27 تموز/ يوليو، وسيكون مشاهداً بسماء الوطن العربى.

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