مستوطنون يحرقون سيارتين في جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون فجر اليوم الجمعة، سيارتين في قرية عوريف جنوب نابلس.
وقالت الوكالة الرسمية: إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا قرية عوريف، وأحرقوا سيارتين للمواطن زياد عبد العزيز شحادة، وقاموا بكتابة عبارات تهديد ورسم نجمة داوود على حائط بالقرب من السيارتين.
أحرق مستوطنون فجر اليوم الجمعة، سيارتين في قرية عوريف جنوب نابلس.
وقالت الوكالة الرسمية: إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا قرية عوريف، وأحرقوا سيارتين للمواطن زياد عبد العزيز شحادة، وقاموا بكتابة عبارات تهديد ورسم نجمة داوود على حائط بالقرب من السيارتين.
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