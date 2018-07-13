مستوطنون يحرقون سيارتين في جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأحرق مستوطنون فجر اليوم الجمعة، سيارتين في قرية عوريف جنوب نابلس.وقالت الوكالة الرسمية: إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا قرية عوريف، وأحرقوا سيارتين للمواطن زياد عبد العزيز شحادة، وقاموا بكتابة عبارات تهديد ورسم نجمة داوود على حائط بالقرب من السيارتين.