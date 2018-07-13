دولي

إسرائيل تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي لتوبيخه

إسرائيل تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي لتوبيخه
سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل إيمانويل جوفري
رام الله - دنيا الوطن
أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى مدير عام وزارة الخارجية، باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، إيمانويل جوفري، للتوبيخ، وذلك على خلفية اعتراض الأخير على (قانون القومية)، واعتباره "يضر في مكانة إسرائيل".

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية: إن خلفية الاستدعاء تأتي إثر اجتماع سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، بعدد من أعضاء الكنيست، وطالبهم بالامتناع عن المصادقة على القانون بصيغته الحالية، وحذرهم من الآثار المترتبة على تمريره.

وأكدت القناة أن جوفري أعرب لأعضاء كنيست من أحزاب ائتلافية، خلال لقاءات منفصلة، عن معارضة الاتحاد الأوروبي الحازمة للتشريع، وحثهم على إيلاء اهتمام وإعادة النظر في البند "7 ب" الذي تنص على إقامة بلدات لليهود فقط، ولا يسمح لغير اليهودي بالإقامة فيها.

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