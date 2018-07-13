اليوم.. سلطات الاحتلال تُسلم جثامين 3 شهداء

رام الله - دنيا الوطنافادت الهيئة العامة للشؤون المدنية ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ستسلم، اليوم الجمعة، جثامين ثلاثه من الشهداء.وقالت إن الشهداء الذين سيتم تسليم جثامينهم هم: الشهيد محمد مرشود من نابلس، وسيتم تسيليم جثمانه عند الساعة السابعة مساءً عند مفرق جيت، والشهيد رامي صبارنه من بيت أمر بمحافظة الخليل وسيتم تسليم جثمانه في مقر الارتباط بعد الظهر، والشهيد محمد عنبر من طولكرم، وسيتم تسليم جثمانه الساعة السابعة والنصف مساءً عند حاجز 104 "سناعوز" العسكري.