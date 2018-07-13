بعد مرور 100 يوم على مسيرات العودة.. الفلسطينيون يشاركون في جمعة "الخان الأحمر"

رام الله - دنيا الوطنيستعد الفلسطينيون، لإقامة فعاليات "جمعة الوفاء للخان الأحمر"، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ 30 آذار/ مارس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "الوفاء للخان الأحمر"، حيث مر 100 يوم على بدء تنظيم مسيرات العودة والتي انطلقت في ذكرى يوم الأرض.وتبدأ المسيرات بعد صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء.وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.ووجهت الهيئة في بيان لها، التحيّة لصمود الأهالي في الخان الأحمر، وقالت إنه "انطلاقًا من وحدة الدم ووحدة الهدف ووحدة المسار والمصير، فإنّنا نعلن أنّ، اليوم الجمعة، هي جمعة الوفاء لأهلنا في الخان الأحمر".