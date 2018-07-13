شؤون فلسطينية

بعد مرور 100 يوم على مسيرات العودة.. الفلسطينيون يشاركون في جمعة "الخان الأحمر"

بعد مرور 100 يوم على مسيرات العودة.. الفلسطينيون يشاركون في جمعة "الخان الأحمر"
مسيرات العودة الكبرى
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الفلسطينيون، لإقامة فعاليات "جمعة الوفاء للخان الأحمر"، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ 30 آذار/ مارس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "الوفاء للخان الأحمر"، حيث مر 100 يوم على بدء تنظيم مسيرات العودة والتي انطلقت في ذكرى يوم الأرض.

وتبدأ المسيرات بعد صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء.

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

ووجهت الهيئة في بيان لها، التحيّة لصمود الأهالي في الخان الأحمر، وقالت إنه "انطلاقًا من وحدة الدم ووحدة الهدف ووحدة المسار والمصير، فإنّنا نعلن أنّ، اليوم الجمعة، هي جمعة الوفاء لأهلنا في الخان الأحمر".

أخبار ذات صلة

وفد منظمة التحرير يختتم زيارته لسوريا

وفد منظمة التحرير يختتم زيارته لسوريا

اليوم.. سلطات الاحتلال تُسلم جثامين 3 شهداء

اليوم.. سلطات الاحتلال تُسلم جثامين 3 شهداء

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أبو مرزوق: لقاء وفد حماس بالمخابرات المصرية الأكثر أهمية والأشمل

أبو مرزوق: لقاء وفد حماس بالمخابرات المصرية الأكثر أهمية والأشمل

اقتحام 1463 مستوطنًا للاقصى وهدم 18 منشأة بالقدس خلال يونيو

اقتحام 1463 مستوطنًا للاقصى وهدم 18 منشأة بالقدس خلال يونيو

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء

البرغوثي: تعطيل قرار هدم الخان الاحمر يتيح المجال لتصعيد المقاومة الشعبية

البرغوثي: تعطيل قرار هدم الخان الاحمر يتيح المجال لتصعيد المقاومة الشعبية

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

اقتحام 1463 مستوطنًا للاقصى وهدم 18 منشأة بالقدس خلال يونيو

اقتحام 1463 مستوطنًا للاقصى وهدم 18 منشأة بالقدس خلال يونيو

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء

البرغوثي: تعطيل قرار هدم الخان الاحمر يتيح المجال لتصعيد المقاومة الشعبية

البرغوثي: تعطيل قرار هدم الخان الاحمر يتيح المجال لتصعيد المقاومة الشعبية

ضبط دخان ومعسل والعاب نارية ممنوعة من التداول في الخليل

ضبط دخان ومعسل والعاب نارية ممنوعة من التداول في الخليل

نقيب الصحافيين الفلسطينيين: الاحتلال لا يريد وصول جرائمه إلى العالم

نقيب الصحافيين الفلسطينيين: الاحتلال لا يريد وصول جرائمه إلى العالم

الخضري: استئناف مصر جهودها لإنجاز المصالحة الفلسطينية يعزز الموقف الفلسطيني داخليا وخارجيا

الخضري: استئناف مصر جهودها لإنجاز المصالحة الفلسطينية يعزز الموقف الفلسطيني داخليا وخارجيا

بيراوي: قرار الاحتلال وضع اليد على سفن الحرية محاولة لشرعنة القرصنة

بيراوي: قرار الاحتلال وضع اليد على سفن الحرية محاولة لشرعنة القرصنة

النيابة وصحة الخليل والشرطة ينظمون حملة على المقاهي والمطاعم

النيابة وصحة الخليل والشرطة ينظمون حملة على المقاهي والمطاعم

منوعات

اعتقال خصم ترامب الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي عراة

اعتقال خصم ترامب الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي عراة

فيديو: أول فيديو لـ&#34;خناقة&#34; الفنانة زينة مع أسرة أمريكية بدبي

فيديو: أول فيديو لـ"خناقة" الفنانة زينة مع أسرة أمريكية بدبي

فيديو: ابنة اصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد عشر سنين زواج

فيديو: ابنة اصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد عشر سنين زواج

صور: فنانات سبعينيات متصابيات بالشورت والأكتاف العارية.. نادية الجندي ولبلبة أبرزهم

صور: فنانات سبعينيات متصابيات بالشورت والأكتاف العارية.. نادية الجندي ولبلبة أبرزهم

صور: &#34;تارة فارس&#34; بجلسة تصوير جديدة &#34;شبه عارية&#34;

صور: "تارة فارس" بجلسة تصوير جديدة "شبه عارية"

شاهد: أضخم الأعمال العربية.. &#34;عمر العبد اللات&#34; يُغني لكل المدن الفلسطينية

شاهد: أضخم الأعمال العربية.. "عمر العبد اللات" يُغني لكل المدن الفلسطينية

بدأت بعمر 18.. تعرف على أصغر مليارديرة أمريكية تملك شركة

بدأت بعمر 18.. تعرف على أصغر مليارديرة أمريكية تملك شركة

جلسة تصوير نادرة لـ&#34;يسرا&#34; بالمايوه قبل 20 عاماً

جلسة تصوير نادرة لـ"يسرا" بالمايوه قبل 20 عاماً

زواج الداعية معز مسعود من الفنانة المصرية شيري عادل يصدم الجمهور

زواج الداعية معز مسعود من الفنانة المصرية شيري عادل يصدم الجمهور

رغم مناوشاتها بسببه.. حلا شيحة تظهر بدون نقاب مع طبيب أسنانها

رغم مناوشاتها بسببه.. حلا شيحة تظهر بدون نقاب مع طبيب أسنانها

عربي

وفاة &#34;محمد&#34; النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار.. تعرف عليه

وفاة "محمد" النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار.. تعرف عليه

شاهد: واحة سيوة المصرية تُعالج المرضى بالدفن في الرمال

شاهد: واحة سيوة المصرية تُعالج المرضى بالدفن في الرمال

الولايات المتحدة تكشف تفاصيل استجواب صدام حسين

الولايات المتحدة تكشف تفاصيل استجواب صدام حسين

صحيفة: دول عربية وإسلامية ستعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل قريباً

صحيفة: دول عربية وإسلامية ستعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل قريباً