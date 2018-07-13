شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: لقاء وفد حماس بالمخابرات المصرية الأكثر أهمية والأشمل

أبو مرزوق: لقاء وفد حماس بالمخابرات المصرية الأكثر أهمية والأشمل
موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن لقاء وفد حماس بالمخابرات العامة المصرية هو الأكثر أهمية والأشمل من حيث المحتوى.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له على موقع (تويتر): "انتهى اللقاء متأخراً، بين وفد حماس والأخوة في المخابرات العامة، والذي تناول مجمل القضايا التي تهم شعبنا في كل أماكن تواجده، لا سيما الأهل في قطاع غزة"، مضيفًا: "لعلي لا أكون مبالغاً إذا وصفت اللقاء بالأكثر أهمية، والأشمل من حيث المحتوى، متمنياُ النجاح للفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني".

يذكر أن وفد حركة حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، التقى أمس الخميس بقيادة المخابرات العامة المصرية.

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