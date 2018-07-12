اقتحام 1463 مستوطنًا للاقصى وهدم 18 منشأة بالقدس خلال يونيو

رام الله - دنيا الوطنوثّق تقرير فلسطيني، اقتحام 1463 مستوطنًا يهوديًا المسجد الأقصى، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.ووفق تقرير أعده "مركز معلومات وادي حلوة" في بلدة "سلوان"، فقد أبعدت سلطات الاحتلال خلال ذات الفترة، أربعة فلسطينيين عن البلدة القديمة بالقدس، و11 عن المدينة، وثمانية فلسطينيين عن المسجد الأقصى.وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينياً من المسجد الأقصى، واعتدت عليهم حينما كانوا على مقربة من "باب المغاربة" بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين.وبيّن التقرير أن الشرطة "الإسرائيلية"، عملت على تدمير وتخريب منطقة "باب الرحمة" في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى، بعدما قام متطوعون فلسطينيون بتنظيفها وترتيبها وعمل سلالم ومقاعد وطاولات حجرية فيها.ووثّق المركز اعتقال قوات الاحتلال لـ 117 فلسطينياً من مدينة القدس، من بينهم 20 قاصرًا، وأربعة أطفال دون سن الـ12 عاما، وفتاتين.وأشار إلى أن آليات بلدية الاحتلال هدمت 15 منشأة في مدينة القدس خلال الشهر الماضي، في حين أجبرت ثلاثة مقدسيين على هدم منازلهم “ذاتياً” بعد تهديدهم بفرض غرامات عليهم في حال قامت البلدية وآلياتها بعملية الهدم.ولفت التقرير إلى قيام بلدية الاحتلال في القدس بهدف أربع منشآت سكنية، وأربعة أخرى عبارة عن أسوار الصفيح والأسلاك، إضافة لتجريف أراضٍ وطرقات، في حين هدمت سبع منشآت زراعية.