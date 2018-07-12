فيديو: انفجار في خزاني وقود قرب مطار القاهرة

من جانبها، نقلت وكالة (رويترز) عن مصادر أمنية مصرية قولها: "الانفجار وقع في خزاني وقود قرب المطار".

وبحسب موقع (سكاي نيوز)، إن الانفجار ليس في المطار أو في محيطه، مشيرا إلى أن الحادثة أيضا لم تقع في قاعدة تابعة للقوات المسلحة.





وقال الموقع: "من المرجح أن الانفجار وقع في خزاني وقود قرب مطار القاهرة على طريق صلاح سالم قرب المطار".





وشاهد المواطنون في مصر الجديدة وفي مدينة الرحاب القريبة ألسنة اللهب تتصاعد في السماء، حسبما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.