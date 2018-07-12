فيديو: انفجار في خزاني وقود قرب مطار القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني المصري، أن انفجاراً وقع مساء أمس الخميس، في خزانين للوقود خارج مطار القاهرة، نافيا في الوقت ذاته تأثر الحركة الجوية او الملاحة في المطار بسبب الانفجار.
بدوره، أفاد التفلزيون المصري أن الدفاع المدني سيطرة على الحريق الذي اندلع في الخزانين.
من جانبها، نقلت وكالة (رويترز) عن مصادر أمنية مصرية قولها: "الانفجار وقع في خزاني وقود قرب المطار".
وبحسب موقع (سكاي نيوز)، إن الانفجار ليس في المطار أو في محيطه، مشيرا إلى أن الحادثة أيضا لم تقع في قاعدة تابعة للقوات المسلحة.
وقال الموقع: "من المرجح أن الانفجار وقع في خزاني وقود قرب مطار القاهرة على طريق صلاح سالم قرب المطار".
وشاهد المواطنون في مصر الجديدة وفي مدينة الرحاب القريبة ألسنة اللهب تتصاعد في السماء، حسبما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.
اما رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، فقد نفى وقوع انفجارات داخل أسوار المطار.
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