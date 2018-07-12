مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء

















رام الله - دنيا الوطنالمواطن جبريل أحمد عطوة ماضي 40 عام من رفح، لديه 10 ابناء، انسان بسيط لا يجيد القراءة والكتابة، اصيب قبل عام بورم في الكبد وتم إدخاله إلى العمليات ٣ مرات بمستشفى لشفاء ويتم إلغاء العملية بعد تشاور الأطباء لخطورتها، وتم عمل تحويلة منذ عام إلى مستشفى مار يوسف بالقدس؛ ولكن تم رفض سفره من الجانب الاسرائيلي بدون اسباب ومنذ عام ونصف وهو بين الشئون المدنية والعلاج بالخارج.وناشد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدلله بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته والمساعدة في علاجه بالخارج.رقم الجوال 0599917604