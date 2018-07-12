البرغوثي: تعطيل قرار هدم الخان الاحمر يتيح المجال لتصعيد المقاومة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور مصطفى البرغوثي: "ان الالتماسات القانونية افلحت قبل دقائق في انتزاع قرار من المحكمة العليا بتجميد هدم الخان الاحمر حتى عقد جلسة محاكمة جديدة في غضون فترة حتى ١٥ اب/أغسطس".
قال الدكتور مصطفى البرغوثي: "ان الالتماسات القانونية افلحت قبل دقائق في انتزاع قرار من المحكمة العليا بتجميد هدم الخان الاحمر حتى عقد جلسة محاكمة جديدة في غضون فترة حتى ١٥ اب/أغسطس".
واضاف: "إن تعطيل قرار هدم الخان الاحمر حتى ١٥ اب/أغسطس يتيح المجال لتصعيد المقاومة الشعبية و الضغوط الدولية لالغاء الهدم جذريا و حماية الخان الاحمر و كافة التجمعات البدوية و صد عمليات التطهير العرقي".
و حيى البرغوثي اهالي الخان الاحمر البواسل على صمودهم و كل النشطاء الذين التفوا حولهم و رابطوا في الخان الاحمر.
و حيى البرغوثي اهالي الخان الاحمر البواسل على صمودهم و كل النشطاء الذين التفوا حولهم و رابطوا في الخان الاحمر.
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