البرغوثي: تعطيل قرار هدم الخان الاحمر يتيح المجال لتصعيد المقاومة الشعبية



و حيى البرغوثي اهالي الخان الاحمر البواسل على صمودهم و كل النشطاء الذين التفوا حولهم و رابطوا في الخان الاحمر.



واضاف: "إن تعطيل قرار هدم الخان الاحمر حتى ١٥ اب/أغسطس يتيح المجال لتصعيد المقاومة الشعبية و الضغوط الدولية لالغاء الهدم جذريا و حماية الخان الاحمر و كافة التجمعات البدوية و صد عمليات التطهير العرقي".