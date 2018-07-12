ضبط دخان ومعسل والعاب نارية ممنوعة من التداول في الخليل

رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الامن الوطني اليوم الخميس 12/7/2018 في محافطة الخليل كمية من الدخان والمعس والالعاب النارية الممنوع تداولها في الاسواق الفلسطينية، وهي عبارة عن دخان عربي 338 كروز، معسل 158 كغم، بواريد ابلاستيكية 75 قطعة، والعاب نارية ثلاث علب.وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية انه بناءً على معلومة من جهاز الامن الوقائي تفيد بوجود مخازن بداخلها الممنوعات المذكورة داخل احدى المحافظة، حيث تم تحريك دورية مشتركة للمكان بدعم ومساندة الامن الوطني، وبالتفتيش والتحري تم ضبط الكمية المذكورة واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.