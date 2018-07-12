بيراوي: قرار الاحتلال وضع اليد على سفن الحرية محاولة لشرعنة القرصنة





رام الله - دنيا الوطناعتبرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس (الذي نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت") بوضع اليد على سفن كسر الحصار النرويجية، التي من المتوقع وصولها المياه الدولية قبالة غزة بعد أيام، سابقة خطيرة ومحاولة استباقية لشرعنة القرصنة الإسرائيلية في المياه الدولية.وشدد زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية والعضو المؤسس لتحالف أسطول الحرية الذي ينظم سفن كسر الحصار، في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 12-7-2018 أن ذلك لن يعفي دولة الاحتلال من مسؤوليتها القانونية في حال تم الاعتداء على السفن التي تحمل نشطاء سلميين يطالبون بكسر الحصار غير القانوني وغير الاخلاقي عن غزة.وأكد بيراوي أن قرار المحكمة المركزية في القدس لن يؤثر على خطة تحالف أسطول الحرية وعلى برنامج رحلة السفن التي تعتزم الابحار من ايطاليا الى غزة بعد بضعة ايّام .