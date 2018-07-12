النيابة وصحة الخليل والشرطة ينظمون حملة على المقاهي والمطاعم

رام الله - دنيا الوطنبدأت في الخليل حملة مشتركة للنيابة العامة وصحة الخليل وقوي أمنية بمشاركة الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين بجولة رقابية على المقاهي والمطاعم لمنع تعاطي الأرجيلة وانواع التبغ الاخرى للاطفال دون سن الثامنة عشر تطبيقا للقانون الفلسطيني رقم 25 لسنة 2005.وقال الأستاذ مالك الوحيدي الذي ترأس الحملة رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية بأن الحملة ستكون مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة ... وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين من اصحاب المقاهي تشمل الإغلاق والحبس.وجاءت هذه الجهود المشتركة في هذه الحملة الارشادية والتفتيشية بقرار من النائب العام في الخليل حيث تفرر انشاء اللجنة الرقابية الدائمة برئاسة وكيل نيابة الخليل الأستاذ مالك الوحيدي والدكتور ياسر عيسى رئيس صحة البيئة والاستاذ ماجد الشيوخي رئيس جمعية مكافحة التدخين وقوى أمنية من الشرطة وموظفي الوزارة والنيابة العامة لتعمل بشكل متواصل في حملات على هذه الأماكن ليلا ونهارا للقضاء على ظاهرة ارتيادالقاصرين وحمايتهم من آفة التدخين .وقد شملت الحملة اليوم العديد من هذه الأماكن حيث تمت معاينة هذه الاماكن وفحصها من النواحي الصحية واعطاء تنبيهات وتحذيرات لأصحابها وتحويل صاحب مقهي في الخليل للنيابة العامة حيث لاحراء التحقيق وسيتم مقاضاته حسب الأصول.وقال مدير صحة الخليل الدكتور رامي القواسمي بأن مديرية الصحة تعمل بشكل متواصل علي مدارالساعة لتقديم خدماتها ومراقبة المطاعم والمخابز والكوفي شوبات وفحصها من الناحية الصحية وأهاب بالمواطنين بمراجعة المديرية في أي وقت من أجل الحفاظ علي الصحة العامة .وشكر الدكتورالقواسمي النيابة العامة والقوي الأمنية وصهرها وتعاونها مع المديرية مقدرا الجهود التقفيفية التي تقوم بها الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين.وصرح خلال الجولة الدكتور ياسر عيسي بأن الحملات ستستمر لفحص المطاعم والكوفي شوبات لتأمين الظروف الصحية الملائمة وللمحافظة علي صحة المواطنين ولن تتوانى صحة الحليل من القيام بواجبها في فحص كل الأماكن التي تقدم الخدمات للمواطنين لن من حق المواطن الحصول علي اطعمة نقية ونظيفة وخالية من الأمراض.وخلال الجولة قدم ماجد شيوحي رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين خالص الشكر لمحافظ الخليل الأستاذ كامل حميد ومساعده الدكتور رفيق الجعبري علي اصدارهم التعليمات الفورية لتطبيق القانون وحماية الأطفال من مخاطر التدخين .وأعرب الشيوخي عن امتنانه لرئيس النيابة العامة الأستاذ أحمد براك ورئيس نيابة الخليل الاستاذ نشأت عيوش واعضاء النيابة العامة ومدير شرطة الخليل العقيد أحمد أبو الرب والقوي الأمنية والشرطية لاهتمامها البالغ بمتابعة حماية الاطفال من مخاطر التدخين وتطبيق القانون الفلسطيني رقم 25 لسنة 2005ودعا الشيوخي لمواصلة هذه الحملات التثقيفية والارشادية، مثمنا عاليا توجيهات وزيرالصحة الدكتور جواد عواد لتكثيف هذه الحملات التفتيشية وتقديم المخالفين للمحاكمة.