لجان الرعاية الصحية تجهز فرق طوارئ إضافية على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطنجهز اتحاد لجان الرعاية الصحية، اليوم الخميس، فرق طوارئ ميدانية إضافية تحسباً لحدوث أي تطورات في جمعة غدٍ على حدود غزة.وأكد الاتحاد على استمرار عمل طواقمه الطبية في النقاط المقامة على طول الشريط الحدودي للقطاع.وأوضح الاتحاد أن الطواقم الإضافية مجهزة بكامل المعدات والمستهلكات الطبية اللازمة خلال إسعاف المصابين.وناشد الاتحاد المؤسسات والمنظمات الدولية بضرورة توفير الأدوية والمستهلكات الطبية الواجب توافرها خلال العمل.يشار إلى أن الاتحاد يحتل مكانة صحية مميزة على حدود غزة لوجود أطباء ذات كفاءة من تخصصات مختلفة.