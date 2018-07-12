اليوم.. الاحتلال ينوي تسليم جثامين ثلاثة شهداء من الضفة





وأشارت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى أن تسليم جثامين الشهداء سيكون اليوم الجمعة.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن نيتها تسليم جثامين الشهداء محمد مرشود من نابلس، ومحمد صبارنة من بيت أمر بالخليل، ومحمد عنبر من طولكرم، إلى أهاليهم.