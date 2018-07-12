اليوم.. الاحتلال ينوي تسليم جثامين ثلاثة شهداء من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن نيتها تسليم جثامين الشهداء محمد مرشود من نابلس، ومحمد صبارنة من بيت أمر بالخليل، ومحمد عنبر من طولكرم، إلى أهاليهم.
أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن نيتها تسليم جثامين الشهداء محمد مرشود من نابلس، ومحمد صبارنة من بيت أمر بالخليل، ومحمد عنبر من طولكرم، إلى أهاليهم.
وأشارت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى أن تسليم جثامين الشهداء سيكون اليوم الجمعة.
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