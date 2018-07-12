دولي

إيران تتهم أمريكا باستخدام سفاراتها للتجسس والتخريب

إيران تتهم أمريكا باستخدام سفاراتها للتجسس والتخريب
رام الله - دنيا الوطن
اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الولايات المتحدة، باستخدام السفارات للتجسس والتخريب.

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران باستخدام سفاراتها في دول أخرى للقيام بأعمال إرهابية، ودعا جميع الدول إلى التحقق من جميع الدبلوماسيين الإيرانيين.

ووصف قاسمي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بالمضحكة، والتي لم يستند فيها على أدلة وشواهد موثوقة، وقال: إن سفارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعمل وفق القوانين الدولية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وقال قاسمي في بيان نشر على موقع الوزارة: "بومبيو يدلي بهذه التصريحات، في الوقت الذي تقوم سفارات بلاده في مختلف بلدان العالم بالتجسس والتخريب".

ووفقاً له، فإن العصر الحديث مملوء بهذه النشاطات غير المشروعة، التي تقوم بها أمريكا، وتخالف القوانين، والأعراف الدولية".

أخبار ذات صلة

في رسالة لترامب.. كيم جونغ أون مُؤمن بمستقبل أفضل مع أمريكا

في رسالة لترامب.. كيم جونغ أون مُؤمن بمستقبل أفضل مع أمريكا

صحيفة أمريكية: الاتحاد السوفييتي جند ترامب منذ العام 1987

صحيفة أمريكية: الاتحاد السوفييتي جند ترامب منذ العام 1987

إسرائيل تشتكي الطائرات الورقية للأمم المتحدة

إسرائيل تشتكي الطائرات الورقية للأمم المتحدة

(الكونغرس): جماعة الإخوان المسلمين تُشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي

(الكونغرس): جماعة الإخوان المسلمين تُشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي

ليبرمان: يجب إغلاق سفارتنا في العاصمة الإيرلندية فوراً

ليبرمان: يجب إغلاق سفارتنا في العاصمة الإيرلندية فوراً

شاهد: زعماء (ناتو) يتركون أعمالهم ويشاهدون مباراة كرواتيا وإنجلترا

شاهد: زعماء (ناتو) يتركون أعمالهم ويشاهدون مباراة كرواتيا وإنجلترا

&#34;إسرائيل&#34; تكشف عن الجيل الجديد من الطائرات المُسيرة

"إسرائيل" تكشف عن الجيل الجديد من الطائرات المُسيرة

الكنيست يُقرر تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل

الكنيست يُقرر تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

مصرع شاب بحادث سير ذاتي جنوب حنين

مصرع شاب بحادث سير ذاتي جنوب حنين

الحمد الله يدعو الاتحاد الأوروبي لمواجهة الاستيطان ووقف الهدم والمصادرة

الحمد الله يدعو الاتحاد الأوروبي لمواجهة الاستيطان ووقف الهدم والمصادرة

(هآرتس) تكشف: خطة لتهجير بدو القدس أُعدت عام 1979

(هآرتس) تكشف: خطة لتهجير بدو القدس أُعدت عام 1979

المحكمة العليا الإسرائيلية تُمدد قرار وقف هدم قرية (الخان الأحمر)

المحكمة العليا الإسرائيلية تُمدد قرار وقف هدم قرية (الخان الأحمر)

تقرير: 177 شهيدًا خلال النصف الأول من العام 2018

تقرير: 177 شهيدًا خلال النصف الأول من العام 2018

الوزيرة عودة تترأس اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة لتطوير القطاع الخاص

الوزيرة عودة تترأس اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة لتطوير القطاع الخاص

لهذا السبب غاب إسماعيل هنية ويحيى السنوار عن وفد حماس بالقاهرة

لهذا السبب غاب إسماعيل هنية ويحيى السنوار عن وفد حماس بالقاهرة

المصور &#34;أبو عمرة&#34; يحصد جائزة أفضل صورة لأحداث مسيرة العودة

المصور "أبو عمرة" يحصد جائزة أفضل صورة لأحداث مسيرة العودة

منوعات

اعتقال خصم ترامب الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي عراة

اعتقال خصم ترامب الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي عراة

فيديو: أول فيديو لـ&#34;خناقة&#34; الفنانة زينة مع أسرة أمريكية بدبي

فيديو: أول فيديو لـ"خناقة" الفنانة زينة مع أسرة أمريكية بدبي

فيديو: ابنة اصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد عشر سنين زواج

فيديو: ابنة اصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد عشر سنين زواج

صور: فنانات سبعينيات متصابيات بالشورت والأكتاف العارية.. نادية الجندي ولبلبة أبرزهم

صور: فنانات سبعينيات متصابيات بالشورت والأكتاف العارية.. نادية الجندي ولبلبة أبرزهم

صور: &#34;تارة فارس&#34; بجلسة تصوير جديدة &#34;شبه عارية&#34;

صور: "تارة فارس" بجلسة تصوير جديدة "شبه عارية"

شاهد: أضخم الأعمال العربية.. &#34;عمر العبد اللات&#34; يُغني لكل المدن الفلسطينية

شاهد: أضخم الأعمال العربية.. "عمر العبد اللات" يُغني لكل المدن الفلسطينية

بدأت بعمر 18.. تعرف على أصغر مليارديرة أمريكية تملك شركة

بدأت بعمر 18.. تعرف على أصغر مليارديرة أمريكية تملك شركة

جلسة تصوير نادرة لـ&#34;يسرا&#34; بالمايوه قبل 20 عاماً

جلسة تصوير نادرة لـ"يسرا" بالمايوه قبل 20 عاماً

زواج الداعية معز مسعود من الفنانة المصرية شيري عادل يصدم الجمهور

زواج الداعية معز مسعود من الفنانة المصرية شيري عادل يصدم الجمهور

رغم مناوشاتها بسببه.. حلا شيحة تظهر بدون نقاب مع طبيب أسنانها

رغم مناوشاتها بسببه.. حلا شيحة تظهر بدون نقاب مع طبيب أسنانها

عربي

الولايات المتحدة تكشف تفاصيل استجواب صدام حسين

الولايات المتحدة تكشف تفاصيل استجواب صدام حسين

صحيفة: دول عربية وإسلامية ستعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل قريباً

صحيفة: دول عربية وإسلامية ستعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل قريباً

مابين سُخرية وصدمة.. تعيين مُحجبة مديرة لمعمل &#34;خمر وبيرة&#34; في دمشق يثير الجدل

مابين سُخرية وصدمة.. تعيين مُحجبة مديرة لمعمل "خمر وبيرة" في دمشق يثير الجدل

مصرع 10 مصريين وإصابة 25 إثر حادث تصادم

مصرع 10 مصريين وإصابة 25 إثر حادث تصادم