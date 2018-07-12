إيران تتهم أمريكا باستخدام سفاراتها للتجسس والتخريب



ووصف قاسمي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بالمضحكة، والتي لم يستند فيها على أدلة وشواهد موثوقة، وقال: إن سفارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعمل وفق القوانين الدولية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.



وقال قاسمي في بيان نشر على موقع الوزارة: "بومبيو يدلي بهذه التصريحات، في الوقت الذي تقوم سفارات بلاده في مختلف بلدان العالم بالتجسس والتخريب".



ووفقاً له، فإن العصر الحديث مملوء بهذه النشاطات غير المشروعة، التي تقوم بها أمريكا، وتخالف القوانين، والأعراف الدولية".

رام الله - دنيا الوطناتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الولايات المتحدة، باستخدام السفارات للتجسس والتخريب.وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران باستخدام سفاراتها في دول أخرى للقيام بأعمال إرهابية، ودعا جميع الدول إلى التحقق من جميع الدبلوماسيين الإيرانيين.