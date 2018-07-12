دولي

صحيفة أمريكية: الاتحاد السوفييتي جند ترامب منذ العام 1987

صحيفة أمريكية: الاتحاد السوفييتي جند ترامب منذ العام 1987
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (نيويورك)، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي دونالد ترامب، جُند منذ العام 1987 خلال زيارته إلى موسكو.

وربطت الصحيفة بداية حياة ترامب السياسية في العام 1987 برحلته إلى موسكو لمناقشة إمكانية بناء فندق، وفي العام نفسه التقى ترامب في نيويورك مع السفير السوفييتي يوري دوبينين، مشيرة إلى أنه لم يتم بناء الفندق، ولكن ترامب عاد من الاتحاد السوفييتي بطموحات وأهداف سياسية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن يكون لدى الكرملين معلومات تفضح ترامب بعد زياراته إلى موسكو في العام 1987 و2013.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المجلة، فإن عدم رغبة ترامب بنشر إقراره الضريبي، قد يرجع إلى حقيقة أنه "تمكن من الحصول على أموال روسية لعدة سنوات".

وفي الوقت الحالي، تجري في الولايات المتحدة الأمريكية  تحقيقات في تدخل روسيا المفترض في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى تحقيقات في العلاقة المزعومة بين ترامب وموسكو، والتي أكد البيت الأبيض عدم صحتها، ونفتها موسكو بشكل قاطع.

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